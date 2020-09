Schulen schicken 125 Klassen heim

Hannover An 109 von rund 3000 Schulen in Niedersachsen kann der Unterricht aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt stattfinden. In der vergangenen Woche mussten 125 Klassen zu Hause bleiben. Betroffen waren außerdem 91 Kohorten und 23 Jahrgänge. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Niedersächsischen Kultusministeriums hervor. Darüber hinaus blieb das Copernicus-Gymnasium in Löningen (Kreis Cloppenburg) ganz geschlossen. Wie viele Schüler und Lehrer konkret unter Quarantäne stehen, werde vom Kultusministerium nicht erfasst, hieß es weiter.