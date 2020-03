Schulen vielleicht bis Sommer geschlossen

Hannover Niedersachsen stellt sich angesichts der Coronakrise schlimmstenfalls darauf ein, dass die Schulen bis zum Sommer geschlossen bleiben. Dies sei die letzte Variante eines abgestuften Szenarios, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover. Zunächst sei der Plan, dass die Schule am 20. April wieder starte, möglicherweise werde die Schließung noch um Tage oder Wochen verlängert, im äußersten Fall bis zu den Sommerferien. Eine Überlegung sei, beim Neustart der Schulen in Etappen vorzugehen, sagte Tonne. Demnach könnten zunächst die Abiturienten und Oberstufenschüler zurückkehren, dann die Schüler der Klassen fünf bis zehn und schließlich die Grundschüler.

Das Land will laut Tonne zudem die Angebote des digitalen Lernens schneller ausbauen. Ab Mai solle den Schulen ein Prototyp der niedersächsischen Bildungscloud angeboten werden. Sie enthalte umfangreiche Funktionen wie Online-Stundenpläne, die Möglichkeit, Lerngruppen einzurichten und gemeinsam an Dateien zu arbeiten. „Wir können uns das als virtuelles Klassenzimmer vorstellen.“