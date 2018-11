Schutz vor dem Wolf: Land zahlt 100 Prozent

Hannover Weidetierhalter dürfen aufatmen: Im Kampf um eine Lösung in Sachen Wolf hat die EU-Kommission nun den Weg für eine hundertprozentige Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen durch die Länder geebnet. Das teilte das Landes- Umweltministerium am Freitag mit. Umweltminister Olaf Lies (SPD) zeige sich erfreut über die Entwicklung – habe er diese Forderung doch schon im Frühjahr bei einem ersten Besuch zum Thema Wolf in Brüssel vorgetragen. Bisher habe das Land aufgrund von EU-Regeln nur 80 Prozent der Kosten für die Zäune übernehmen können.