Hannover Mit einem „Schwarzbuch sozial“ prangert der Sozialverband Deutschland zum dritten Mal Missstände in Niedersachsen an. „Wir stellen immer häufiger fest, dass für Kranken- und Pflegekassen, aber auch für Jobcenter nicht die Probleme des Einzelnen im Vordergrund stehen, sondern ihre eigenen Zahlen und wirtschaftlichen Interessen“, kritisierte der zweite Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt am Mittwoch in Hannover. Recht haben und Recht bekommen seien offenbar zweierlei.

Das „Schwarzbuch sozial - So gemein ist Niedersachsen“ dokumentiert 20 Fälle aus den landesweit rund 60 Beratungszentren, die aus Sicht des Verbandes besonders „haarsträubend“ sind. So habe etwa die Rentenversicherung den Reha-Antrag eines Ehepaares aus Osnabrück abgelehnt, das gerade seinen zehnjährigen Sohn durch Krebs verloren hatte. Die Begründung lautete, die Trauer beeinträchtige nicht die Erwerbsfähigkeit. Die Familie konnte nach ihrem Protest mit Hilfe des Verbandes mit ihrem jüngeren Sohn inzwischen eine „Verwaisten-Reha“ in einer Klinik antreten.

In einem anderen Fall sei bei einer Patientin aus dem Raum Hannover eine tödlich verlaufende Krebserkrankung diagnostiziert worden. Daraufhin wurde sie mit einem Rettungswagen aus München nach Hause verlegt. Weil sich die Diagnose später als falsch herausstellte, sollte die Patientin nun die Transportkosten von mehr als 2.200 Euro zahlen. Inzwischen hat sie dagegen Klage eingereicht

„Die Art und Weise, wie Behörden und Institutionen mit Betroffenen umgehen und mit ihnen kommunizieren, macht uns an vielen Stellen sprachlos“, sagte Landesgeschäftsführer Dirk Swinke. Oft fehle es an Fingerspitzengefühl. „Das zeigt uns, dass Einzelschicksale für die Behörden oftmals keine Rolle spielen.“

In einem dritten vorgestellten Fall war ein Lkw-Fahrer aus dem Raum Holzminden schwer verunglückt und stundenlang in einer brennenden Fahrerkabine eingeklemmt. Danach galt er zu hundert Prozent als schwerbehindert. Die Berufsgenossenschaft habe ihm später jedoch unterstellt zu simulieren, damit sie die Rente nicht zahlen müsse. Seine Situation soll nun neu bewertet werden.

Der Verband kritisierte auch, das Widerspruchsverfahren in der Pflege unverhältnismäßig lange dauerten. Die Beratung zeige, dass 90 Prozent der Betroffenen länger als drei Monate auf eine Entscheidung warteten. Dadurch könnten viele Betroffene ihren Alltag nicht organisieren. Neben den Pflegekassen sei auch die Politik sei in der Pflicht, dies zu beschleunigen, etwa durch die Einführung einer Bearbeitungsfrist.

Der Verband ist nach eigenen Angaben mit rund 285.000 Mitgliedern der größte Sozialverband in Niedersachsen. Im vergangenen Jahr bearbeitete er landesweit mehr als 33.000 Fälle. Durch Klagen und Widersprüche hätten die Mitarbeiter mehr als 26 Millionen Euro an einmaligen Zahlungen und über sieben Millionen Euro an laufenden Zahlungen erstritten.