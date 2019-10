Hannover Wenn Bernhard Zentgraf alljährlich Fälle anprangert, in denen Steuergeld verschwendet wird, kommt der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler (BdSt) Niedersachsen und Bremen so richtig in Fahrt. So auch am Dienstag vor Journalisten in Hannover: Zentgraf sprach von Wirtschaftsflops, staatlichen Missgriffen und Todsünden. Fälle aus unserer Region:

• Emden

Die im Dezember 2018 erneuerte Fußgängerbrücke „Schiefe Tille“ über das Fehntjer Tief war plötzlich zu niedrig, Sportboote passten nicht mehr unter ihr durch. Für die Höherlegung der Brücke mittels hydraulischer Pressen musste die Stadt 10 000 Euro aufwenden.

• Papenburg

Mit dem „Grand Voyage Diner“ wollte die Stadt Papenburg das historische Gut Altenkamp in Aschendorf als Veranstaltungsort bewerben. Die Stadt steuerte mit 33 400 Euro mehr als doppelt so viel zu dem Prunkfest bei wie ursprünglich geplant. Auf jeden der Besucher entfiel ein Zuschuss von 136 Euro aus städtischen Finanzmitteln.

• Osnabrück

Die Neugestaltung eines 165 Meter langen Radwegabschnitts nach Kopenhagener Vorbild kostete mit 430 000 Euro mehr als doppelt so viel wie ein Standardradweg.

• Bremerhaven

Das Hafenbauprojekt „Offshore Terminal Bremerhaven“ liegt seit Jahren auf Eis. Weil sich in der Zwischenzeit mit Cuxhaven ein anderer Offshore-Standort etablieren konnte, drohen die bisher aufgewendeten 31 Millionen Euro verloren zu gehen.

• Bremen

Eine Stahlskulptur, die der Stadt Bremen von einem Künstler als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden war, war verschwunden. Vermutlich hielten Bauarbeiter das Kunstwerk für Schrott und entsorgten es. Die Stadt Bremen musste dem Künstler Schadenersatz zahlen und den Großteil der Prozesskosten tragen. Im Kulturetat der Stadt fehlen nun 40 000 Euro.

• Kritik an Bankenhilfe

Die wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geratene NordLB soll vom Steuerzahler gerettet werden. Zur Aufstockung des Eigenkapitals benötigt die Bank mindestens 3,5 Milliarden Euro. Allein Niedersachsen soll für seine Beteiligung an der Bank 1,5 Milliarden Euro bereitstellen. „Und das wird nicht das Ende sein“, kritisiert Zentgraf das Geschäftsmodell der NordLB.