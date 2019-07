Seelsorge im Urlaub immer wichtiger

Hannover Seelsorge für Touristen und an Urlaubsorten ist ein Arbeitsfeld mit wachsender Bedeutung für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). „Bei Kirchenführungen, im Kloster auf Zeit oder beim Seelsorge-Gespräch am Kurort lassen sich viele Menschen von der christlichen Botschaft ansprechen“ sagte der Chef-Theologe der EKD, Thies Gundlach, am Mittwoch in Hannover. Wichtig sei es, sich auch von innerkirchlichen Vorurteilen zu befreien – und Menschen, die vor allem im Urlaub offen für kirchliche Angebote sind, nicht als „Weihnachts- oder Kasualchristen“ abzuwerten.