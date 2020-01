Hannover Eine Zahl, die Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers gefällt: Im Jahr 2019 haben die niedersächsischen Finanzbehörden insgesamt 524 Selbstanzeigen von Steuersündern registriert. Genau genommen gefällt dem CDU-Politiker nicht die Zahl 524, sondern vielmehr die Entwicklung dahinter. Denn damit ist die Anzahl der Selbstanzeigen nach den gesetzlichen Verschärfungen Anfang 2015 weiterhin rückläufig. Gab es vor den Verschärfungen im Jahr 2014 noch 3797 Selbstanzeigen nahm die Zahl in den Folgejahren kontinuierlich ab (2015: 2381, 2016: 1077, 2017: 986, 2018: 827 und 2019 schließlich 524).

„Viele Steuersünder haben aufgrund des hohen Entdeckungsrisikos und wegen der gesetzlichen Verschärfungen der strafbefreienden Selbstanzeige in den vergangenen Jahren ihre Chance genutzt, um reinen Tisch zu machen“, erläuterte Hilbers am Montag in Hannover. Damit zeige sich, dass die ergriffenen Maßnahmen richtig gewesen seien und viele Steuersünder in den vergangenen Jahren den Weg in die Steuerehrlichkeit gewählt hätten.

Der zunehmende internationale Datenaustausch in den vergangenen Jahren und die entsprechenden Abkommen erzeugten Druck auf Steuerhinterzieher, die immer damit rechnen müssten, entdeckt zu werden, erklärte der Minister weiter.

Dies gelte nach wie vor auch für die Auswertung von Datenträgern. Die gesamten Einnahmen Niedersachsens im Zusammenhang mit Ankäufen von Daten aus den Ländern Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein betrugen (seit 2008) zum Jahresende 2019 insgesamt rund 382 Millionen Euro. Dabei machen die Verfahren im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in der Schweiz mit rund 284 Millionen Euro den Großteil aus. In einzelnen Fällen führten die Verfahren auch zu Freiheitsstrafen. Niedersachsen hat sich laut Hilbers bisher mit rund 900 000 Euro an den Datenankäufen beteiligt.

Auch aufgrund von Datenankäufen und Veröffentlichungen zu Kapitalanlagen in Steueroasen wurden steuerstrafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Aus den sogenannten „Panama Papers“ und „Paradise Papers“ – Enthüllungsberichte über Kapitalanlagen in Steueroasen – ergaben sich laut Ministerium 71 niedersächsische Vorgänge. Von den bisher geprüften Fällen hätten drei zu Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt rund 244 000 Euro geführt. Hilbers begrüßt den zunehmenden internationalen Datenaustausch: „Steuergerechtigkeit darf nicht von Zufälligkeiten abhängen. Gegen jedes Steuerschlupfloch müssen wir angehen“, sagte er.

Hilbers erläuterte zugleich, dass er in diesem und den kommenden Jahren die energetische Sanierung landeseigener Gebäude weiter vorantreiben will. Fenster, Dächer, Beleuchtung, Fassaden – bis zum Jahr 2022 sollen jährlich 51 Millionen Euro in die Sanierung der 5300 landeseigenen Gebäude fließen. Für 3000 dieser Gebäude sei überdies die Installation von Photovoltaik-Anlagen denkbar. Das sei das Ergebnis eines jetzt erstellten Photovoltaik-Katasters, mit dem die Dachflächen der landeseigenen Liegenschaften näher untersucht worden seien. Gleichzeitig stelle Hilbers klar, dass das Land nicht selbst als Betreiber möglicher Solarstrom-Anlagen in Erscheinung treten wolle. Es sei eher daran gedacht, die Dachflächen zu verpachten.