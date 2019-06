SPD äußert sich gegen Abschiebung

Hannover Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat sich gegen Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. Zu dem Vorstoß der unionsgeführten Länder und Baden-Württembergs, außer Gefährdern und Schwerverbrechern auch andere Flüchtlinge abzuschieben, werde es keine Zustimmung der SPD geben, bis eine akzeptable Sicherheitslage erkennbar sei. Allein in diesem Jahr habe es acht Anschläge in Kabul gegeben, sagte Pistorius. Die Innenminister tagen diesen Mittwoch bis Freitag in Kiel. Laut einer Beschlussvorlage sollen Rückführungen nach Afghanistan weiterhin möglich sein und sich nicht auf Gefährder oder Straftäter beschränken. In dem Papier heißt es, die Innenministerkonferenz bekenne sich dazu, „die für die Rückkehr ausreisepflichtiger afghanischer Staatsangehöriger erforderlichen Maßnahmen zu verstärken.“ Die SPD will diesen Punkt nicht mittragen, sondern nur „erörtern“.