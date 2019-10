SPD droht ein historisches Fiasko

Hannover Der SPD droht bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover eine historische Niederlage. Der CDU-Kandidat Eckhard Scholz liegt in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa mit 28 Prozent vorn, gefolgt vom Grünen-Politiker Belit Onay mit 26 Prozent. Der SPD-Bewerber Marc Hansmann kommt in der repräsentativen Umfrage demnach mit 23 Prozent nur auf Platz drei – damit würde er die Stichwahl verpassen. Der AfD-Kandidat Joachim Wundrak, ein früherer Luftwaffengeneral, kommt auf 7 Prozent. Die Wahl am 27. Oktober folgt auf die sogenannte Rathausaffäre, im Zuge derer der bisherige Amtsinhaber Stefan Schostok (SPD) wegen einer Untreueanklage zurücktrat. Zehn Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge.