Sozialverband hat neuen Vorsitzenden

Hannover /Spelle Bernhard Sackarendt (71) aus dem emsländischen Spelle ist neuer Vorsitzender des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) in Niedersachsen. Er sei am Sonntag von den Delegierten des Verbandstages in Hannover mit großer Mehrheit gewählt worden, teilte Verbandssprecherin Stefanie Jäckel mit. Sackarendt war bisher stellvertretender Landesvorsitzender. Er folgt auf Adolf Bauer, der nicht mehr für das Amt kandidierte. Mit mehr als 276 000 Mitgliedern ist der SoVD eigenen Angaben zufolge der größte Sozialverband in Niedersachsen.