Sperrungen auf der A 7 und A 38

Hannover Wegen Bauarbeiten werden mehrere Autobahnabschnitte in Niedersachsen zeitweise gesperrt. Zunächst ist von Mittwoch bis Freitag, 7. bis 9. August, die Auffahrt der A 38 auf die A 7 in Richtung Kassel gesperrt, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Für die Bauarbeiten und die Auskühlzeit wird die Auffahrt voll gesperrt. Auch der Hauptfahrstreifen der A7 in Richtung Kassel ist betroffen. In der Nacht vom 15. auf den 16. August wird die A7 zwischen den Auffahrten Northeim Nord und Nörten-Hardenberg in Richtung Kassel und und in Richtung Hannover voll gesperrt. Aufgrund von Bauarbeiten an einer Brücke ist die Strecke zwischen 19 Uhr abends und sechs Uhr morgens nicht befahrbar. Das gilt auch für die Anschlussstelle Northeim-West und den Rastplatz Schlochau (West).