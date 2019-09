Sprachprobleme bei Schulanfängern

Hannover Die Zahl der Schulanfänger mit Deutschproblemen in Niedersachsen ist seit dem verstärkten Flüchtlingszuzug erheblich angestiegen. Der Anteil der Kinder, die sich bei der Schuleingangsuntersuchung nicht oder kaum auf Deutsch verständigen können, stieg von 1,5 Prozent (2014) auf 5,8 Prozent in 2018, teilte das Landesgesundheitsamt am Montag mit. Nach dem Kindergartenbesuch hatten Kinder viel seltener Probleme mit der deutschen Sprache, ergab die Schuleingangsuntersuchung.