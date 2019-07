Start der „Zentralen Anlaufstelle.help“

Hannover Die unabhängige „Zentrale Anlaufstelle.help“ für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche oder der Diakonie hat am Montag ihre Arbeit aufgenommen. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover weiter mitteilte, bieten dort geschulte Fachkräfte Beratungsgespräche im geschützten Rahmen an. Das Angebot ergänze die bereits in den Landeskirchen bestehenden Ansprechstellen. Das Ziel sei „zuhören und weiterhelfen, Wege organisieren, wo Unterstützung angeboten wird“, erklärte André Ettl, Fachberater und eines der geschäftsführenden Mitglieder der „Zentralen Anlaufstelle.help“.