Statistik: Im Land so wenige Verkehrstote wie nie

Hannover Weniger Menschen auf der Straße, weniger Unfälle: Im Corona-Jahr 2020 sind bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen so wenig Menschen wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1953 gestorben – nur auf Landstraßen sah es etwas anders aus. Die Zahl der bei sogenannten Baumunfällen gestorbenen Menschen stieg um einen auf 121, wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag sagte.

• Tödliche Unfälle

Insgesamt starben 2020 in Niedersachsen 370 Menschen bei Verkehrsunfällen, 62 weniger als ein Jahr zuvor. Etwa ein Drittel aller Verkehrstoten verlor bei Unfällen mit Bäumen das Leben, sagte Pistorius. 2019 sei es jedes vierte Opfer gewesen.

• Baumunfälle

Auffällig bei den tödlichen Unfällen mit Straßenbäumen auf den Landstraßen sei das Alter der Fahrer. 21 der 121 Verkehrstoten waren demnach zwischen 18 und 24 Jahre alt, zwischen 25 und 34 Jahren waren es sogar 31 Todesopfer: „Das zeigt: Zu hohes Tempo und auch nur sehr kurze Unaufmerksamkeit oder Ablenkung ist lebensgefährlich“, sagte Pistorius. Der Innenminister kündigte eine landesweite Unfallpräventionskampagne an.

2014 war bereits ein dreijähriges Modellprojekt zu Baumunfällen in den Landkreisen Cuxhaven, Emsland, Friesland, Hildesheim, Osnabrück und Osterholz gestartet worden: Die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten ging im Untersuchungszeitraum um 34 Prozent zurück. Im vergangenen Jahr sank die Gesamtzahl der Baumunfälle um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2963. 710 Menschen wurden schwer verletzt – ein Jahr zuvor waren es noch 762. Leicht verletzt wurden 1328 Menschen, 9,5 Prozent weniger als 2019.

• Ursachen

Die Gesamtzahl aller von der Polizei registrierten Verkehrsunfälle in Niedersachsen wiederum gab 2020 um 15,2 Prozent auf 184 844 nach, schwer verletzt wurden 5260 (2019: 6140) Menschen, leicht verletzt wurden 29 745, ein Rückgang um 16,9 Prozent. Die wichtigsten Ursachen tödlicher Unfälle waren zu schnelles Fahren, Missachtung der Vorfahrt, Fehler beim Überholen und Abbiegen und zu wenig Abstand.

• Radfahrer

Auffällig seien die Unfallzahlen bei älteren Radfahrern. Fahrräder und Pedelecs seien in der Pandemie noch einmal beliebter geworden, erklärte der Minister. 2020 starben in Niedersachsen 51 Radfahrer – 30 Prozent weniger als 2019. Davon waren 32 bereits mindestens 65 Jahre alt.

In der Altersgruppe starben im vergangenen Jahr insgesamt 113 Menschen bei Unfällen, 30 weniger als 2019. Ihr Anteil an den Verkehrstoten lag bei rund 31 Prozent – während ihr Bevölkerungsanteil nur etwas mehr als 22 Prozent beträgt.