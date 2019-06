Hannover Die Menschen in Niedersachsen geben offenbar immer weniger Geld für Nahrungsmittel und Getränke aus. 2015 hätten die Bürger im Durchschnitt zehn Prozent ihres Einkommens aufgewendet, teilte das Landvolk am Donnerstag mit und berief sich auf Angaben des Landesamtes für Statistik. Gegenüber 2010 war das ein Rückgang von 0,6 Prozent. Alkoholische Getränke sind in diesem Posten nicht eingerechnet. 1950 wurden dafür laut Landvolk noch 44 Prozent des Einkommens aufgewendet. Der mit 32,5 Prozent weitaus größte Betrag im Haushaltsbudget der Niedersachsen entfiel den Angaben zufolge 2015 auf Wohnen, Wasser, Strom und Heizung. Für Verkehrsmittel gaben die Bürger demnach 12,9 Prozent, für Kultur und Freizeit 11,3 Prozent ihres Einkommens aus.