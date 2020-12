Statistik: Trockenheit setzt Bäumen erneut stark zu

Hannover Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die niedersächsische Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 massiv einbrechen lassen. Das teilte das Landesamt für Statistik am Freitag zum Niedersachsen-Monitor 2020 mit.

• Arbeitslose

Die Wirtschaft in Niedersachsen gab im ersten Halbjahr 2020 gemessen am Bruttoinlandsprodukt um 7,3 Prozent nach – bundesweit lag der Rückgang bei 6,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag zum 30. Juni mit 6,0 Prozent um 1,1 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Im November sank die Quote um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent, in Bremen um 0,3 Punkte auf 11,3 Prozent. Dennoch gab es in Niedersachsen zuletzt fast 20 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr, in Bremen gut 18 Prozent.

• Armut

Immerhin rund 1,26 Millionen Menschen im Land galten 2019 als armutsgefährdet. Die Armutsgefährdungsquote stieg um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent und lag damit auf dem höchsten Wert seit 2005. Für niedersächsische Verhältnisse sei das ein „ins Auge springender Wert“, sagte die Präsidentin des Landesamts, Simone Lehmann. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger sank 2019 um 5,5 Prozent.

• Kinderbetreuung

Obwohl sich Niedersachsen bei der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren verbessert hat, blieb das Land 2019 weiter unter dem westdeutschen Durchschnitt. Von den Kindern unter drei Jahren wurden 32,1 Prozent betreut, bei den Drei- bis Sechsjährigen waren es 35,2 Prozent.

• Umwelt und Energie

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreichte in Niedersachsen im Jahr 2017 einen Anteil von 45,3 Prozent, das sind 5,1 Prozentpunkte mehr als 2016. Im Bundesdurchschnitt lag der Anteil der erneuerbaren Energien bei 33,1 Prozent.

Der Anteil deutlich geschädigter oder abgestorbener Bäume stieg in Niedersachsen 2019 im erneut zu trockenen Sommer in Folge um sieben Prozentpunkte auf 27 Prozent. Bundesweit sah es mit einem Anteil von 36 Prozent sogar noch schlechter aus.