Statuen als Protest gegen Klimapolitik

Hannover Schülerinnen und Schüler der Bewegung „Fridays for Future“ wollen Statuen und Figuren an Straßen und Plätzen in Hannover zu Klima-Aktivisten machen. So solle beispielsweise der „Mann im Regen“ am Kröpcke ein Schild unter dem Arm tragen mit der Aufschrift „Mir steht das Wasser bis zum Hals“, kündigte „Fridays for Future“ am Donnerstag an. Der Kröpcke ist der zentrale Platz in Hannovers Innenstadt. Die geschmückten Figuren sind an diesem Freitag voraussichtlich den ganzen Tag über zu sehen.