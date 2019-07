Hannover Zum Sommerferien-Start müssen Urlauber sich auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen auf Baustellen einrichten. Außer an der Ost-West-Autobahn 2 werde an allen großen Autobahnen im Norden gearbeitet, teilte der ADAC mit. Ab diesem Wochenende bis Mitte August wird es Freitag bis Sonntag besonders eng.

Auf 44,3 Kilometern des A7-Abschnitts durch Niedersachsen wird gebaut, wie die Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Heike Haltermann, erklärte. Arbeiten gibt es auch in Hamburg und Kassel. Wegen des gestiegenen Lkw-Verkehrs müssen Abschnitte saniert und verstärkt werden. Auf anderen Teilstücken wird eine Spur dazu gebaut, so dass die A7 von Bordesholm in Schleswig-Holstein bis Bad Hersfeld in Osthessen durchgehend sechsspurig ist.

Zwischen Hannover-Nord und Schwarmstedt wird auf der A7 der Belag erneuert, zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel läuft der Ausbau auf sechs Spuren, ebenso zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg.

Auf der A1 laufen Arbeiten zwischen Wildeshausen und Groß Ippener sowie Holdorf und Cloppenburg. Gebaut wird in beide Richtungen zwischen Osnabrück-Nord und dem Kreuz Lotte/Osnabrück, auch zwischen Osnabrück-Hafen und Lengerich.

In beiden Richtungen wird auf der A27 zwischen Achim-Ost und Verden-Ost auf mehr als 17 Kilometern gebaut. In Bremerhaven wird eine Brücke repariert. Auf der A28 laufen Arbeiten in beide Richtungen zwischen Zwischenahner Meer und dem Dreieck Oldenburg-West sowie zwischen Neuenkruge und Oldenburg-Wechloy. Auf der A31 gibt es zwischen Neermoor und Emden-Ost Behinderungen, ebenso zwischen Veenhusen und Riepe sowie Wietmarschen und Twist.