Hannover Seit Monaten die gleiche Frage von Journalisten aus der Landeshauptstadt: Gehen Sie nach Berlin, übernehmen Sie den Parteivorsitz? Durch den Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles gewinnt die Weil-Frage an Dynamik, wird der Niedersachse doch von vielen politischen Beobachtern sowie von Parteifreunden als Hoffnungsträger gesehen.

Und er selbst? Gibt immer die gleiche Antwort und betont, wie gern er Ministerpräsident von Niedersachsen sei. Er habe „keine Ambitionen“ nach Berlin zu gehen, war am Sonntag nach Nahles’ Rücktrittsankündigung von ihm zu hören. Damit lässt sich der 60-jährige Politprofi stets ein Hintertürchen offen – ein unmissverständliches Nein war von ihm bislang nicht zu hören.

Dabei gibt es gute Gründe, die Finger von dem SPD-Schleudersitz zu lassen, ebenso aber auch schlagende Argumente für Stephan Weil als Chef der Bundespartei – wir nennen im Folgenden jeweils drei:

Weil sollte es machen

1 Der niedersächsische Ministerpräsident verfügt über ein enorm ausgeprägtes politisches Geschick und großes Fingerspitzengefühl. Nach den vorgezogenen Landtagswahlen im Oktober 2017 und dem Verlust der Mehrheit für Rot-Grün ist es ihm in Windeseile gelungen, eine Große Koalition auf die Beine zu stellen. So erbittert der Wahlkampf zwischen ihm und seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann auch war: Mittlerweile duzen sich die beiden und führen das Land mit ruhiger Hand. Das zeigt: Weil kann nicht nur Wahlen gewinnen, sondern auch mit einstigen politischen Gegnern koalieren und stabil regieren.

2 Stephan Weil hat in seiner Art, auf Bürger zuzugehen, etwas vom früheren Bremer Bürgermeister Henning Scherf. Der von Medien auch „Oma-Knutscher“ genannte Parteikollege von Stephan Weil war bekannt für seine Bürgernähe – Umarmungen inklusive. Nun drückt und knuddelt Weil nicht gleich jede Bürgerin und jeden Bürger, aber er begegnet ihnen ebenso aufgeschlossen wie Henning Scherf. Weil hört nicht nur gut zu, sondern nimmt die Sorgen, Nöte und Anregungen der Menschen ernst. Weil ist aus voller Überzeugung Sozialdemokrat und er schafft es, Brücken zu bauen – sowohl auf politischer als auch auf menschlicher Ebene. Ob einfacher Arbeiter oder erfolgreicher Unternehmer: Weil kommt an, wird gemocht. Und selbst wer seiner politischen Haltung nichts abgewinnen kann, äußert sich zumeist anerkennend über die erfolgreiche Arbeit des Landesvaters.

3 Weil weiß, was er will. So freundlich und sympathisch sein Auftreten nach außen ist, so ausgeprägt ist auch sein Machtbewusstsein. Sah es im Wahlkampf 2017 im Duell gegen Bernd Althusmann zunächst so aus, als würde er sein Ministerpräsidentenamt an den CDU-Mann abgeben müssen, so hat Weil echte Kämpfer-Qualitäten bewiesen und gezeigt, dass man einen wie ihn nicht so einfach vom Thron stößt. Der frühere Oberbürgermeister von Hannover gilt als gewiefter Strippenzieher, der seinen „Laden“ stets im Griff hat. Enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen in seiner Abwesenheit häufig kurz und knapp vom „Chef“, der dieses und jenes erst noch „absegnen“ müsse. Bürgernaher Brückenbauer mit ausgeprägtem Machtsinn: Das sind gute Voraussetzungen – nicht nur, um die SPD aus der Krise zu führen, sondern auch, wenn es um die Frage geht, wer der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden soll.

Weil sollte es lassen

1 Stephan Weil ist Ende vergangenen Jahres 60 Jahre alt geworden. Will die SPD sich wirklich erneuern und vor allem auch wieder jüngere Wähler ansprechen, sollte sie auf jemanden setzen, der oder die altersmäßig näher dran ist an der jungen Generation. Setzt die SPD einen Stephan Weil an ihre Spitze, droht der Partei, sich noch weiter von jungen Wählern zu entfernen. Im Wort Erneuerung steckt das Wörtchen „neu“ – dazu bräuchte es auch einen neuen politischen Kopf an der Spitze mit frischen Ideen, einer Prise jugendlichem Leichtsinn und dem nötigen Feuer, damit die SPD nicht erlischt, sondern wieder zu einer glühenden Flamme wird. Stephan Weil indes betont immer wieder, wie wohl er sich in Hannover und als Ministerpräsident von Niedersachsen fühlt.

2 Warum also sollte er sich den Schritt nach Berlin also auch antun? Wer Stephan Weil erlebt, sieht, wie gern und souverän er in Niedersachsen regiert. Die Große Koalition läuft in Hannover geräuscharm und unaufgeregt – so ganz anders als in Berlin. Hier weiß Weil, was er hat und die Niedersachsen wissen, was sie an ihm als Landesvater haben – keinen Rennwagen, der täglich neue Haken schlägt, sondern eher eine ruhig dahingleitende Lokomotive, die ihre Arbeit gut und zuverlässig erledigt. Warum also sollte dieser Mann sich nach Berlin in die Höhle der Löwen begeben? Sieben Parteivorsitzende hat die SPD seit 2005 verschlissen. Wer will diesen Job freiwillig haben?

3 Der Name Stephan Weil ist in Niedersachsen durchaus bekannt. Aber fragen Sie mal jemanden in Bayern, Sachsen oder Baden-Württemberg nach dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Der Bekanntheitsgrad des gebürtigen Hamburgers dürfte sich bundesweit eher in Grenzen halten. Wollte der Vorsitzende der SPD in Niedersachsen die Bundespartei also aus der wohl schwerwiegendsten Krise ihrer Geschichte führen, müsste das Ganze mit einer professionellen Imagekampagne einhergehen, die Weil ins Rampenlicht rückt und über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt macht. Im „Haifischbecken“ Berlin die Scherben der SPD zusammenkehren und der Partei zu alter Stärke verhelfen – eine Mammut-Aufgabe mit hohem Scheiter-Risiko. Warum sollte Weil dafür sein geliebtes und vergleichsweise beschauliches Hannover verlassen?