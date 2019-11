Stichwahl um Rathaus in Hannover

Hannover Nach der historischen Schlappe der SPD im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Hannover entscheidet am Sonntag eine Stichwahl darüber, ob ein Grüner oder der CDU-Kandidat ins Rathaus einzieht. Im ersten Wahlgang hatten der Grünen-Kandidat Belit Onay und der CDU-Bewerber Eckhard Scholz mit jeweils 32,2 Prozent vorn gelegen, während der Sozialdemokrat Marc Hansmann mit 23,5 Prozent die Stichwahl verpasste. Fest steht somit bereits, dass die SPD erstmals seit mehr als 70 Jahren in Hannover nicht mehr den Oberbürgermeister stellt. Ein ausgemachtes Rennen ist die Stichwahl nicht. Laut einer Umfrage liegt Onay mit 56 Prozent vor dem parteilosen Ex-VW-Vorstand Scholz, der für die CDU antritt und auf 44 Prozent kommt.