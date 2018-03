Hannover Erschreckende Sympathien vieler muslimischer Schüler in Niedersachsen für Extremismus und islamistische Ideologien alarmieren den Landtag. Der Kultusausschuss wird sich in der nächsten Sitzung damit befassen. Es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall von ideologisch radikalisierten Schülerinnen und Schülern Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen können“, heißt es in einer Antwort des Kultusministeriums unter Ressortchef Grant Hendrik Tonne (SPD) auf eine Anfrage der AfD im Landtag.

Die AfD bezieht sich in ihren Fragen auf mehrere aktuelle Studien und Umfragen unter muslimischen Schülern. Danach gaben 27,4 Prozent der Befragten an, dass die „islamischen Gesetze der Scharia viel besser sind als die deutschen Gesetze“. „Ungläubige bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt verbreiten“ wollen 18,6 Prozent, und 17,7 Prozent wollen dabei „mit aller Härte“ gegen „Feinde des Islams vorgehen“. Fast jeder Zehnte wünscht sich einen „Islamischen Staat“, wie ihn der IS im Nahen Osten einrichtete. Acht Prozent befürworten Gewalt.

Das Kultusministerium sieht keinen Zusammenhang zwischen solchen Daten und Flüchtlingen. „Eine generelle Erhöhung der Gefährdungslage durch die Erhöhung des Anteils an muslimischen Schülerinnen und Schülern wird nicht gesehen“, heißt es. Im vergangenen Schuljahr besuchten fast 66 000 muslimische Schüler niedersächsische Schulen, davon die meisten (17,7 Prozent) die Hauptschule.

Für die CDU-Bildungspolitikerin Mareike Wulf sind „erzkonservative religiöse Wertvorstellungen“ Grund genug, politisch zu reagieren. Es gelte, „denjenigen Grenzen aufzuzeigen, die unsere freiheitlichen Werte ablehnen und sogar bekämpfen“, sagte Wulf der NWZ.