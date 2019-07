Süchtige fehlen bei der Arbeit häufiger

Hannover Arbeitnehmer mit Suchtproblemen sind in Niedersachsen und Bremen der Krankenkasse DAK zufolge deutlich öfter krank. Wer Alkohol, Zigaretten oder Computerspiele suchtartig konsumiere, fehlt laut aktuellem DAK-Gesundheitsreport etwa doppelt so oft wie nicht-süchtige Kollegen, teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. Die Angaben bezogen sich auf die DAK-Versicherten in Niedersachsen und Bremen. Rund drei von vier Krankmeldungen bei Suchtproblemen seien in Bremen auf Alkohol zurückzuführen (74 Prozent). In Niedersachsen steige die Quote sogar auf vier von fünf (81 Prozent). Erstmals erfasste der Report auch Daten zur Videospielsucht sowie zum „Dampfen“ von E-Zigaretten. So gelten in Niedersachsen rund 196 000 Arbeitnehmer als „riskante Computerspieler“ – vor allem jüngere zwischen 18 und 29 Jahren. Jeder vierte von ihnen spiele auch während der Arbeitszeit. In Bremen geht die Kasse von rund 7 000 Sucht-Betroffenen aus. 30 000 zeigten „ein auffälliges Nutzungsverhalten“. Die verbreiteste Sucht sei das Rauchen. Jeder achte Erwerbstätige in Niedersachsen sei zigarettensüchtig. In Bremen sei es sogar jeder Sechste (17,8 Prozent). Fast jeder zweite rauche auch während der Arbeit außerhalb der Pausen.