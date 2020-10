Tag der Bibliotheken: Online-Ausleihe wächst enorm

Hannover Basteln, Kochen, Garten – Bibliotheksnutzer haben in den ersten Wochen der Corona-Pandemie im Frühjahr viele Ratgeberbücher ausgeliehen. „Es ging um alles, was man im Lockdown zu Hause machen kann“, sagt Angelika Brauns von der Büchereizentrale in Lüneburg. Auch Bücher zu Gesundheit und Recht waren gefragt.

Dabei waren die Bibliotheken seit März geschlossen. Die Ausleihe musste kontaktlos organisiert werden, manchmal mit Ablegen der Bücher vor der Tür. Zugleich sei der Zugriff auf Online-Medien in die Höhe geschnellt, sagt Brauns.

Wenn am Samstag in Deutschland der Tag der Bibliotheken begangen wird, blicken auch die Büchereien im Norden auf ein schwieriges halbes Jahr mit Corona zurück. In Niedersachsen gibt es etwa 960 Bibliotheken, davon etwa 600 in kommunaler Hand. In Bremen zählt der Bibliotheksverband 18 Mitglieder.

Kinderbücher waren ebenfalls ein Renner, solange alle zu Hause sitzen mussten, sagt Carola Schelle-Wolff, Direktorin der Stadtbibliothek Hannover. „Die Eltern brauchten Nachschub.“ Manche Familien hätten sich Pakete mit fünf Büchern bestellt, viele wollten auch Spiele. Bestsellerromane waren gefragt, aber in der stillen Zeit hätten auch einige Leser zu klassischer Literatur gegriffen, sagt die Direktorin.

Gundula Felten, die Geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes in Niedersachsen und Leiterin der Landtagsbibliothek in Hannover, zieht vor allem eine Lehre aus der Arbeit der Bibliotheken unter Corona-Bedingungen: Sie bräuchten einen flächendeckenden Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur. Deutschland sei generell „nicht an vorderster Front“ bei der Digitalisierung, sie sei aber besonders wichtig für ein Flächenland wie Niedersachsen, sagte Felten. Eine verbesserte digitale Ausstattung fordert auch der Deutsche Bibliotheksverband in seinem Jahresbericht zum Bibliothekentag.