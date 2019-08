Hannover Eine erheblich bessere finanzielle Unterstützung sowie mehr Personal für die kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter: Diese Forderung hat der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Hubert Meyer, am Freitag an das Land Niedersachsen gerichtet. Meyer nutzte die Vorstellung des aktuellen Verbraucherschutzberichtes durch Barbara Otte-Kinast, Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, um der CDU-Politikerin deutlich zu machen, dass für die kommunalen Überwachungsämter die Grenze der Belastbarkeit erreicht sei.

Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisierte Meyer seine Forderung und sprach von zehn Millionen Euro sowie einer Personalaufstockung der aktuell etwa 1600 Mitarbeiter um „mindestens zehn Prozent“. „Wenn das Land es mit dem Tierschutz wirklich ernst meint, erwarten wir ein entsprechendes Signal“, formulierte Meyer die Erwartung des NLT deutlich. Ministerin Otte-Kinast sicherte zu, sich im Kabinett dafür einzusetzen. „Tierschutz kostet nun mal Geld“, bekräftigte sie ihre Unterstützung.

Während die Ministerin sich insgesamt zufrieden mit der Bilanz des Verbraucherschutzberichtes 2018 zeigte und versicherte, dass die Lebens- und Futtermittel in Niedersachsen „sehr sicher“ seien, bekräftigte Otte-Kinast ihre unnachgiebige Haltung bei tierschutzrechtlichen Verstößen in Schlachthöfen. Nach Hinweisen auf Missstände in verschiedenen niedersächsischen Schlachthöfen erklärte die Ministerin, dass sie diese nicht dulden und sich weiterhin auf Bundesebene für eine verpflichtende Kameraüberwachung in Schlachthöfen einsetzen werde.

Der Verbraucherschutzbericht selbst weist unterdessen auch auf Risiken hin. So ergaben Schwerpunktkontrollen, dass tiefgekühlte Gemüse und Kräuter durchaus mit Keimen belastet sein können, weshalb sie vorsorglich immer durchgegart werden sollten. Probenahmen in Eiscafés und Konditoreien haben gezeigt, dass der Hygienestatus bei der Zubereitung von Schlagsahne weiter verbessert werden muss. 43 Prozent der Proben waren von der Keimzahl her auffällig. Bei Fisch kommt es in Restaurants und im Handel immer mal wieder zur Verbrauchertäuschung. Hinter dem angebotenen teuren Seezungenfilet verbirgt sich manchmal preisgünstiger Pangasius.