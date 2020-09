Tödliche Schläge: 13-Jährige verdächtig

Hannover Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Hannover gilt eine 13-Jährige als eine von drei Tatverdächtigen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mit. Ein 48-Jähriger war am vergangenen Mittwoch tödlich verletzt worden. Er war den Angaben zufolge mit einer Frau in der Innenstadt von Hannover unterwegs, als die beiden auf die mutmaßlichen Täter trafen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es einen Streit, der in eine Schlägerei mündete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden alle drei mutmaßlichen Täter identifiziert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein 19-Jähriger hatte sich nach der Tat gestellt, gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet. Ebenso gegen einen 24-Jährigen, der am Freitag in seiner Wohnung festgenommen wurde. Die 13-Jährige ist wegen ihres Alters strafunmündig.

Nähere Angaben zu den Verdächtigen und dem Tathergang machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.