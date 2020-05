Tonne: Schule mehr als Lernen

Hannover Eine Woche nach der Rückkehr der ersten Schüler in den Unterricht hat Niedersachsens Kultusminister eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die erste Woche sei Nachfragen und Berichten zufolge „sehr ordentlich verlaufen“, sagte Grant Hendrik Tonne (SPD) am Wochenende der Nachrichtenagentur dpa. „Die Schulen haben sich ausgezeichnet vorbereitet.“ Viele Schüler seien allerdings nach Wochen, in denen sie kaum rausgehen konnten und wenig Kontakt hatten, auch noch verunsichert. „Deshalb ist derzeit Schule auch über das Lernen hinaus wichtig, weil die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig beim Ankommen in einer neuen Normalität stützen.“ Zur Kritik des Lehrerverbands VNL/VDR, die Hygiene sei an vielen Schulen nicht ausreichend, sagte Tonne, die Städte und Gemeinden seien als Schulträger sehr bemüht.