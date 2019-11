Trockene Sommer drücken Bilanzen

Hannover Der heiße und trockene Sommer im vergangenen Jahr wirkt sich negativ auf die Bilanzen der Landwirte für das Wirtschaftsjahr 2018/19 aus. „Starke Ernteeinbußen und gesunkene Preise für Milch, Rind- und Schweinefleisch nehmen die Unternehmensergebnisse von zwei Seiten in die Zange“, sagte Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke am Donnerstag. Demnach ergab eine Auswertung von 769 Betrieben einen Rückgang der Einnahmen um fast 30 Prozent. Bei den Bio-Ackerbauern im Land sackten die Betriebsergebnisse um ein Viertel ab.