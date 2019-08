TUI verkauft zwei Unternehmen

Hannover Die TUI Group hat sich mit der Beteiligungsgesellschaft Genui über den Verkauf der beiden deutschen Spezialveranstalter Berge & Meer und Boomerang Reisen geeinigt. Der Touristikkonzern mit Zentrale in Hannover verkauft die beiden Unternehmen an die Beteiligungsgesellschaft Genui. Damit baut die TUI Group das traditionelle Veranstaltergeschäft weiter um, heißt es in der Mitteilung. Die Hamburger Genui zahlt für beide Unternehmen rund 100 Millionen Euro. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen. Erfolgen soll er zum 1. Oktober dieses Jahres.