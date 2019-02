Hannover Diese Umfrage lässt aufhorchen: Trotz guter Zustimmungswerte für Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht eine Forsa-Wahlstudie die CDU in Niedersachsen deutlich vor der SPD. Die Parteien könnten bei einer Landtagswahl zum jetzigen Zeitpunkt mit folgendem Ergebnis rechnen: SPD 28 Prozent (Landtagswahl 2017: 36,9 Prozent), CDU 30 Prozent (33,6), Grüne 17 Prozent (8,7), FDP 7 Prozent (7,5), Linke 5 Prozent (4,6), AfD 8 Prozent (6,2).

Die Arbeit von Regierungschef Weil schätzen nach Angaben des RTL/n-tv-Trendbarometers 62 Prozent der Niedersachsen positiv ein. Mit der rot-schwarzen Koalition sind 51 Prozent zufrieden. Dabei sind die Sympathiewerte für die Sozialdemokraten höher als für die Union. 49 Prozent der Bürger sind zufrieden mit der Arbeit der Landes-SPD, aber nur 40 Prozent mit der CDU. Nach Ansicht von Forsa-Chef Manfred Güllner zieht das schlechte Ansehen der SPD im Bund auch die Länder herunter.

Angesichts verheerender Umfragezahlen aus anderen Ländern sind die Sozialdemokraten in Niedersachsen sogar noch recht entspannt. 28 Prozent entsprechen etwa dem Niveau vor dem Beginn des Wahlkampfs 2017.

Und die Landes-CDU? Sie verliert nach eigener Ansicht gar nicht, denn im Vergleich zu einer NDR-Erhebung im vergangenen November bedeuten 30 Prozent sogar ein Plus von zwei Prozentpunkten (dasselbe gilt übrigens auch für die SPD, die beim NDR noch bei 26 Prozent lag).

CDU-Generalsekretär Kai Seefried sieht in der Umfrage eine Bestätigung, „dass wir die richtige Politik für Niedersachsen machen“. Zufrieden ist man mit dem jetzigen Wert aber auch nicht. Bleibt der Trend so, braucht die CDU nämlich künftig jenseits der Groko die Grünen zum Regieren. Zusammen mit dem klassischen Partner FDP ist man weit von politischen Mehrheiten entfernt.

Der große Gewinner sind derzeit die Grünen. Mit 17 Prozent würden sie etwa doppelt so viel Zustimmung wie bei der Landtagswahl 2017 bekommen. Wermutstropfen: Die NDR-Umfrage im November sah die Partei sogar noch bei 24 Prozent. Mit solchen Werten hätte die rot-grüne Vorgängerregierung wieder eine klare Mehrheit gehabt. Nun wäre es wieder knapp.

Ist nun die Große Koalition in Hannover gefährdet? Wohl kaum. Beide Parteien sind wohl überzeugt, dass der niedersächsische Wähler ein Ausscheiden einer Seite aus der Regierung hart bestrafen würde. Nimmt man den Bundestrend dazu, wären Neuwahlen für die Groko in der Landeshauptstadt Harakiri. SPD und CDU sind an der Leine politisch aneinander gekettet.