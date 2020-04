Umwelt: Mehr Hasen auf Niedersachsens Feldern

Hannover Eine gute Nachricht vor Ostern: Die Feldhasen auf Äckern und Wiesen im Norden haben sich leicht vermehrt. Die Trockenheit und Wärme des vergangenen Jahres habe dem Bestand in Niedersachsen gutgetan, teilte der Landesjagdverband am Freitag mit. Nach dem milden Winter seien die Aussichten auch für das laufende Frühjahr gut, sagte Sprecher Florian Rölfing in Hannover.

Trotzdem ändert sich nichts daran, dass der Feldhase (Lepus europaeus) auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten steht. Der Lebensraum von Meister Lampe, eines scheuen Fluchttiers, ist bedroht.

Zur Dichte des Bestands gibt es je nach Zählweise unterschiedliche Angaben, doch der Trend ist gleich. Der niedersächsische Verband errechnete anhand eigener Zählungen, dass sich 2019 durchschnittlich zwölf Hasen auf einem Quadratkilometer Landesfläche tummelten.

Das Corona-Frühjahr 2020 erschwere den Jägern die laufende Zählung, berichteten die Verbände. Doch auch den Junghasen droht unerwartet Gefahr. Weil Spaziergänge derzeit die einzige Erholungsmöglichkeit sind, gibt es eher mehr Fälle, dass vermeintlich verlassene Jungtiere mitgenommen und abgegeben werden. Das Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde (Kreis Gifhorn) hat sich bereits deswegen beklagt. „Das ist ein Problem falsch verstandener Tierliebe“, sagte Rölfing.

Entscheidend für das Überleben des Feldhasen ist die Landwirtschaft. Der Hase mag keine Monokulturen aus Mais, Raps oder Weizen. Aus häufig gemähten Wiesen muss er flüchten. Das Hakenschlagen vor immer schnelleren Maschinen wird schwieriger.