Hannover Die Pflegekammer Niedersachsen hat vergangenen Montag neue Räumlichkeiten bezogen. Sie ist nun nicht mehr an der Marienstraße, sondern an der Hans-Böckler-Allee in Hannover ansässig. Der Umzug sei notwendig geworden, „um die Verwaltungsabläufe zu optimieren, Mitglieder besser zu betreuen, die Wartezeiten für das Bearbeiten von Anliegen zu verkürzen und auch die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern“, betont Sprecherin Natalia Müller.

Fragen nach Kosten weicht die Kammer unterdessen aus oder lässt sie trotz mehrfacher Nachfrage gänzlich unbeantwortet, wie folgende Auszüge aus einem Schriftverkehr unserer Zeitung mit der Kammer zeigen:

Wie hoch sind Mietkosten jetzt, wie hoch künftig ?

Die Pflegekammer zahlt einen marktüblichen Mietzins. Neue Geschäftsräume wurden bereits im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt, der transparent auf der Homepage der Pflegekammer veröffentlicht worden ist. Diese Summe wird deutlich unterschritten.

Wie viele Quadratmeter Bürofläche hatte die Kammer an der Marienstraße zur Verfügung, wie groß sind die neuen Räume ?

Seit dem Umzug stehen der Geschäftsstelle rund 700 Quadratmeter zur Verfügung. In einigen Monaten werden weitere Flächen hinzukommen können. Damit entfallen dann Anmietungen von teuren Tagungsräumen.

Wie viele Mitarbeiter hat die Pflegekammer aktuell, wie viele sollen es insgesamt einmal werden ?

In der Geschäftsstelle sind aktuell umgerechnet 28,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ) beschäftigt. (Anmerkung der Redaktion: Das Vollzeitäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben.) Hinzu kommen weitere temporär Beschäftigte zur Kompensation von Arbeitsspitzen und die Mitarbeitenden, die im Ehrenamt tätig sind. Um die Selbstverwaltungsaufgaben im Interesse der 90 000 Mitglieder ausreichend erfüllen zu können, wird die Geschäftsstelle auf 57 VZÄ anwachsen.

Bis wann läuft der Mietvertrag an der Marienstraße? Ist eine vorzeitige Auflösung möglich ?

Eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses in der Marienstraße wird aktuell umgesetzt.

Warum die Kammer insbesondere bei der letzten Frage so ausweichend antwortet, verrät ein Blick in den Haushaltsplan 2019. Hier heißt es unter dem Punkt „Ausgaben“ im Kapitel zum Raumaufwand wörtlich: „Für die aktuellen Geschäftsräume (Anmerkung der Redaktion: Gemeint sind die alten Büroräume an der Marienstraße) besteht ein Mietverhältnis bis zum 15.06.2021. Gegebenenfalls können Doppelmieten oder Mietausfallzahlungen entstehen.“