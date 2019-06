Unbekannter wirft Stein auf A 2

Hannover Ein Unbekannter hat von einer Brücke auf der A 2 in Hannover einen Stein auf ein Auto geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe des Wagens durchschlagen, wie die Polizei am Pfingstmontag mitteilte. Der 33-jährige Autofahrer, der zwischen den Anschlussstellen Herrenhausen und Garbsen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war, blieb unverletzt.