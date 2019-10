US-Militärtransport über die A 2

Hannover Die US-Streitkräfte nutzen Niedersachsen in den nächsten Tagen wieder als Durchgangsstation für Militärtransporte und könnten so für Verkehrsbehinderungen auf der A 2 sorgen. Bei der Operation „Atlantic Resolve“ tauscht die US-Armee alle neun Monate Truppen und Material in Osteuropa aus. Deutschland komme als Transitland seinen Nato-Verpflichtungen nach, teilte das Landeskommando Niedersachsen am Montag mit. Der Transport von rund 300 Radfahrzeugen erfolge in mehreren Konvois in vier Nächten auf der A 2 Richtung Magdeburg.