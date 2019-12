Hannover /Varel Wattenmeer statt Westküste, Dangast statt Denver: Geht es nach den Grünen im niedersächsischen Landtag, sollen Lehrerinnen und Lehrer aus Gründen des Klimaschutzes möglichst darauf verzichten, mit ihren Schülerinnen und Schülern in die Ferne zu fliegen. „Viele Schulen machen den Klimaschutz bereits zum Thema, auch ganz praktisch im Schulalltag. Je mehr Schulen bei Schulfahrten, beim wichtigen internationalen Schüleraustausch, wo immer es möglich ist, auf Flugreisen zugunsten von Bahn und Bus verzichten, umso besser“, sagt Imke Byl, umweltpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen.

Schulen als Vorreiter

Byl und ihre Abgeordneten-Kollegin Julia Willie Hamburg hatten sich in einer Anfrage an die Landesregierung nach schulischen Flugreisen erkundigt, um zu erfahren, wie das Land zu dem Thema steht. Als positive Beispiele hoben die beiden Parlamentarierinnen in ihrer Anfrage das Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel (Kreis Friesland) sowie das Rendsburger Gymnasium Kronshagen hervor.

Während das Gymnasium in Schleswig-Holstein ab sofort komplett auf Klassenreisen per Flugzeug verzichtet, hat die Schule in Varel entschieden, dass künftig nur noch geflogen werden darf, wenn eine finanzielle CO2-Kompensation geleistet wird. Wollen die Vareler Gymnasiasten in die Ferne, müssen sie beziehungsweise ihre Eltern also nicht mehr nur den Reisepreis zahlen, sondern auch dafür, dass Fliegen dem Klima schadet.

Die CO2-Emissionen pro Flug werden berechnet, entsprechend wird eine Spende an eine Organisation geleistet, die einen Ausgleich schafft, etwa durch Aufforstungen, erneuerbare Energien oder Klimaschutzprojekte. Geht es nach Spanien, werden für Hin- und Rückflug etwa 20 Euro pro Schüler zusätzlich fällig. In die USA beträgt die Klimaabgabe rund 70 Euro, ist China das Ziel, sind es sogar 100 Euro.

Die Landesregierung ist indes weit davon entfernt, den Schulen Vorgaben zu machen oder ihnen Flugreisen gar zu untersagen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne setzt auf die Eigenverantwortlichkeit der Schulen. „Daran wollen wir auch nicht rütteln, wir vertrauen unseren Schulen“, betont der SPD-Politiker auf Nachfrage unserer Zeitung, verweist aber auch auf den Runderlass „Schulfahrten“.

In diesem heißt es, dass die Zielorte von Schulfahrten in der Bundesrepublik Deutschland, vorrangig in Niedersachsen, liegen sollen. „Diese Formulierung gibt einen klaren Hinweis auf Augenmaß bei der Zielwahl und lässt gleichermaßen ausreichend Spielraum für die Schulen. Wir sehen keinen Änderungsbedarf“, stellt Tonne klar.

Lies wirbt für Naturparks

Sein Parteikollege, der Klimaschutz- und Umweltminister Olaf Lies aus Sande (Kreis Friesland), hält ebenfalls nichts von Verboten, findet es aber „klasse“, wenn Schulen ihren Beitrag leisteten, um das Klima zu schützen. „Vor allem mit Blick auf die Fridays-for-Future-Generation bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Schülerinnen und Schüler aus Überzeugung lieber mit der Bahn reisen als im Flugzeug zu sitzen“, sagt der SPD-Politiker und fragt: „Warum immer in die Ferne schweifen?“ Die „wunderschönen Naturparks und Reservate Niedersachsens“ seien schließlich mit Bus und Bahn „nahezu perfekt klimaneutral“ zu erreichen. Außerdem seien Klassenfahrten per Flugzeug auch in den vergangenen 20 Jahren „eher die Ausnahme“ gewesen, ergänzt Lies.

Eine Statistik darüber, mit welchem Ziel und mit welchem Verkehrsmittel Schulen ihre Klassenfahrten unternehmen, gibt es in Niedersachsen allerdings nicht. „Das zu erheben, wäre auch ein gewaltiger Aufwand“, betont ein Sprecher des Kultusministeriums.