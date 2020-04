Agrar: „Bruderhähne“ keine Alternative

Hannover /Vechta Initiativen wie die Mast von sogenannten Bruderhähnen oder die Züchtung von „Zweinutzungshühnern“ stellen nach Expertenansicht keine realistische Alternative zum Kükentöten dar. Im Vergleich mit konventionellen Leistungshühnerrassen sei etwa das „Zweinutzungshuhn“ bei der Eierproduktion deutlich teurer und der Schlachtkörper der Masttiere zu unattraktiv, sagte der Leiter des Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING) der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hans-Wilhelm Windhorst.

Im Vergleich zu den konventionellen Hühnern legen die Weibchen der „Zweinutzungshühner“ weniger Eier – statt rund 300 im Jahr sind es nur 250. Unterschiede gibt es auch bei den Hähnchen: Die „Zweinutzungshähne“ müssen etwa doppelt so lange gehalten werden wie konventionelle Masthähnchen, um mit einem Gewicht von zwei Kilo geschlachtet werden zu können.

„Diese ganze Diskussion wird sich in dem Moment erübrigen, wo wir Selektionsverfahren haben, die vor dem Ausbrüten des Eis das Geschlecht erkennen können“, sagte Windhorst in Vechta der Deutschen Presse-Agentur.

Rund 45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr getötet, weil sie sich nicht für die Mast eignen. Diese nur noch geduldete Praxis soll möglichst schnell beendet werden.

Die Branche setzt von der Bruderhahnmast über „Zweinutzungshühner“ bis zur Geschlechtserkennung im Ei auf verschiedene Lösungen. „Bruderhähne“ und „Zweinutzungshühner“ greifen im Prinzip eine Praxis auf, die vor Jahrzehnten bereits üblich war, nämlich für die Eier und die Mast dieselbe Hühnerrasse zu nutzen. Tier- und Umweltschützer sehen in dieser Alternative eine Lösung für die gesamte Branche.

Der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), Friedrich-Otto Ripke, sieht in „Bruderhahn“ und „Zweinutzungshuhn“ jedoch keine grundsätzliche Lösung für das Problem des Kükentötens. Die Bruderhahnmast habe zuletzt zwar deutlich zugenommen, sagte Ripke. Doch: „Der Anteil an dem grundsätzlichen Ausstieg aus dem Kükentöten liegt in einer ganz kleinen Zahl, nicht im Bereich von Millionen, sondern eher im Bereich von mehreren Hunderttausend.“