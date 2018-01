Hannover /Vechta Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen hat das deutsche Staatsexamen für ausländische Mediziner gefordert, die in Deutschland tätig werden wollen. Die derzeitige Prüfung für Bewerber aus dem Nicht-EU-Ausland sei „hinsichtlich der Sicherheit der Entscheidung und somit des Schutzes der Patienten nicht ausreichend“, sagte Kammerchefin Martina Wenker. Aktuell sei die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, notwendig sei aber eine bundesweit einheitliche Lösung, betonte die Präsidentin.

Bundesweit hat sich die Zahl der ausländischen Ärzte innerhalb von sieben Jahren mehr als verdoppelt. 2016 zählte die Bundesärztekammer 41 658 berufstätige ausländische Ärzte, das waren elf Prozent der Ärzteschaft. In Niedersachsen ist derzeit sogar etwa jeder siebte berufstätige Arzt Ausländer. Viele sind in Krankenhäusern in ländlichen Regionen angestellt. Das Borromäus-Hospital in Leer etwa wirbt gezielt spanischsprachige Mediziner an.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann lehnt eine Verschärfung der Regelungen ab. „Aufgrund des Bedarfs an Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen ist die Integration ausländischer Medizinerinnen und Mediziner von großer Bedeutung, speziell auch hinsichtlich der Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen“, sagte die SPD-Politikerin. Von den knapp 4600 in Niedersachsen tätigen ausländischen Medizinern stammen etwa 930 aus der Europäischen Union. Weil Arbeitnehmer innerhalb der EU ihren Arbeitsplatz frei wählen können, erfolgt bei ihnen die Anerkennung des Medizinstudiums quasi automatisch. Das Anerkennungsverfahren der Abschlüsse von Nicht-EU-Bürgern ist dagegen kompliziert und dauert in der Regel mehrere Jahre. Es umfasst unter anderem eine Kenntnisprüfung sowie eine fachsprachliche Prüfung. Im vergangenen Jahr gab es 783 fachsprachliche Prüfungen, nur 54,5 Prozent der Bewerber absolvierten sie erfolgreich.

„Wir halten die Forderung nach einem deutschen Staatsexamen für ausländische Ärzte nicht für sinnvoll. Die bestehenden Anerkennungsprüfungen in Niedersachsen sind hinreichend“, sagte Ulrich Pelster, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Krankenhäuser im Oldenburger Land, gegenüber der NWZ.