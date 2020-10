Verdi ruft wieder zu Streiks auf

Hannover Vor der nächsten Tarif-Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst machen die Arbeitnehmer noch einmal Druck: Am Mittwoch ist in vielen Regionen Niedersachsens und in Bremen mit Warnstreiks zu rechnen. Betroffen sind Kitas, Verwaltungen, Sparkassen oder die Müllabfuhr. Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.