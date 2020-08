Verfahren wegen Kinderpornos verdoppeln sich

Hannover Die Zahl neuer Verfahren wegen Kinderpornografie ist in den vergangenen Jahren in Niedersachsen stark gestiegen. 4600 Verfahren habe die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hannover im vergangenen Jahr eingeleitet, so Behördensprecher Thomas Klinge. Im Vergleich mit dem Durchschnitt der Vorjahre sei das mehr als das Doppelte. Nach einem Bericht der Fernsehsendung „Hallo Niedersachsen“ im NDR geht es in mehr als 90 Prozent der Fälle um Kinder- und Jugendpornografie. Aktuell laufen 1428 Ermittlungsverfahren. Ende Juni hatte Justizministerin Barbara Havliza härtere Strafen für sexuellen Kindesmissbrauch und das Verbreiten von Kinderpornografie gefordert.