Verkehr: Gemischte Bilanz nach einem Jahr

Hannover Für manche sind sie das ideale Verkehrsmittel für die letzte Meile, für andere reine Spaß-Fahrzeuge oder einfach nur ein achtlos abgestelltes Hindernis: elektrische Tretroller. Vor einem Jahr fiel in Deutschland der Startschuss für die auch E-Scooter genannten Gefährte. Ihr Einsatz im Nordwesten verläuft nicht immer reibungslos, wie eine Umfrage ergab.

Das Bundesverkehrsministerium hatte die Roller-Einführung mit Verweis auf umweltfreundlichere Mobilität und Alternativen zum Auto vorangetrieben. Die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Fahrzeuge dürfen ab 14 Jahren gelenkt werden, unterliegen der Versicherungs- und Betriebserlaubnispflicht und müssen sich die Spur mit Fahrradfahrern teilen.

Dass die Vorschriften nicht immer beachtet werden, spiegelt sich in den Zahlen der niedersächsischen Polizei wider. „Die Verstöße, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate von uns registriert worden sind, beziehen sich fast ausschließlich auf Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz“, heißt es beispielsweise aus der für die Stadt Oldenburg und den Kreis Ammerland zuständigen Inspektion.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Auch bei der Polizeidirektion Osnabrück, die den Bereich bis nach Ostfriesland abdeckt, führen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz die Liste an. Danach folgen Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss, Handynutzung am Lenker und Rotlichtverstöße. „Es gibt einen Trend, dass entsprechende Verstöße zunehmen“, heißt es. 2019 hat es dort mehr als 150 Vergehen im Zusammenhang mit Elektrokleinstfahrzeugen gegeben, in diesem Jahr sind es bereits 180.

Ob die E-Tretroller tatsächlich einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, ist offen. „Aktuell können noch keine Rückschlüsse getroffen werden, inwiefern E-Scooter Auswirkungen auf eine nachhaltige Mobilität haben“, sagt eine Sprecherin der Stadt Hannover. „E-Scooter haben sich mehr als Verkehrsmittel für Touristen im urbanen Raum herauskristallisiert“, sagt der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Niedersachsen, Rüdiger Henze.