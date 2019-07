Versuchter Mord mit Brandstiftung

Hannover Ein 36-Jähriger, der wegen versuchten Mordes und Brandstiftung angeklagt ist, schweigt zu den Vorwürfen. Das sagte sein Anwalt am Mittwoch zum Prozessauftakt am Landgericht Hannover. Der Mann soll im Februar in der Küche seiner Dachgeschoss-Wohnung sowie vor den Türen zweier Wohnungen im zweiten Obergeschoss des Hauses Brandbeschleuniger verteilt und angezündet haben. Eine 85-Jährige flüchtete vor dem Brand in ihre Küche und zwei Kinder in der benachbarten Wohnung auf ihren Balkon. Die Feuerwehr rettete sie. Der Angeklagte soll den möglichen Tod der Bewohner in Kauf genommen haben.