Viele Haushalte ohne Glasfaser

Hannover In Niedersachsen hat nur rund jeder zehnte Haushalt die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses für schnelles Internet. Der Anteil stieg von sieben Prozent im Jahr 2018 auf knapp elf Prozent in 2019, das sind 432 000 Haushalte. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums hervor. Dem zufolge sind zudem 193 von 489 Gemeinden gar nicht versorgt, in 246 verfügt nur eine Minderheit der Haushalte über Glasfaseranschlüsse.

