Vorsicht vor Shops im Internet für Edelmetalle

Hannover Im Internet gibt es viele Fakeshops für An- und Verkauf von Edelmetallen, warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen in Hannover. Erste Anhaltspunkte für einen Fakeshop: Die Ware wird ungewöhnlich günstig angeboten und ist immer verfügbar. Wichtig ist auch ein Blick in das Impressum. Ist es unvollständig, sollten Verbraucher über Suchmaschinen oder Telefonbüchern nach den Adressen aus dem Impressum suchen. Bei Zweifeln ist es besser, auf das Geschäft zu verzichten. Stutzig werden sollten Verbraucher auch, wenn die Internetseite zahlreiche Fehler in der Rechtschreibung und Grammatik beinhaltet oder die AGB fehlen. Sind Unterseiten leer oder mit unsinnigen Fülltexten angereichert, ist das ebenfalls kein gutes Zeichen.