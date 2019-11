Wachsamkeit wegen Schweinepest

Hannover Anlässlich neuer Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Westpolen sind die Behörden in Niedersachsen in hoher Alarmbereitschaft. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) rief Landwirte am Donnerstag zu Wachsamkeit auf. Ein Ausbruch der Schweinepest hätte in Niedersachsen, dem Schweineland Nummer eins in Deutschland, dramatische Konsequenzen. „Auf diesen Ernstfall sind wir seit langer Zeit vorbereitet“, sagte die Ministerin. Wegen des Vorrückens der Tierseuche in Richtung der brandenburgischen Grenze wies das Ministerium alle Behörden und Verbände erneut auf das Einhalten von Hygienemaßnahmen hin. Für den Menschen sind die Viren der Afrikanischen Schweinepest ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber meist tödlich.