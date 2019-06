Wahltermin in Hannover steht fest

Hannover In Hannover wird am 27. Oktober ein neuer Oberbürgermeister gewählt, der die Nachfolge von Stefan Schostok (SPD) antreten soll. Den Wahltermin legte die Stadtverwaltung am Donnerstag fest, eine eventuelle Stichwahl findet am 10. November statt. Nachdem SPD (Marc Hansmann) und CDU (Eckhard Scholz)bereits Kandidaten benannt haben, wollen die Grünen ihren Kandidaten diesen Freitag vorstellen. Aller Voraussicht nach handelt es sich um den Landtagsabgeordneten Belit Onay. Die Neuwahl wird nötig, weil die Staatsanwaltschaft Hannover Oberbürgermeister Schostok wegen schwerer Untreue angeklagt hat.