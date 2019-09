Hannover In Niedersachsen haben Ende vergangenen Jahres 929 Menschen auf eine Transplantation etwa von Herz oder Niere gewartet, in Bremen 75. Bundesweit waren es knapp 9400 Patienten, wie eine Sprecherin der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte.

3264 Organe verpflanzt

Insgesamt 3264 Organe von Verstorbenen wurden im vergangenen Jahr bundesweit in rund 50 Transplantationszentren übertragen.

Im laufenden Jahr wurden niedersachsenweit bis Ende August nach vorläufigen Zahlen 247 Organe aus postmortalen Spenden verpflanzt, 19 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Organspender sei dagegen leicht gestiegen, sagte die DSO-Sprecherin. In diesem Jahr hätten bereits 44 Verstorbene 162 Organe gespendet. In den ersten acht Monaten des Vorjahres seien es 144 Organe von 41 Spendern gewesen, im gesamten Jahr 62 Spender und 221 Organe. 2018 gab es in Niedersachsen 416 derartige Transplantationen.

In Bremen wurden in diesem Jahr zehn Organe verpflanzt, fünf weniger als in den ersten acht Monaten des Vorjahres. Die Zahl der Organspender ist dabei von zwei auf sieben gestiegen.

Neuregelung angestrebt

In diesem Jahr wurden bereits 22 Organe gespendet, im Vergleichszeitraum des Vorjahres nur neun. Im gesamten vergangenen Jahr waren es in Bremen vier Spender und 15 Organe sowie 25 Transplantationen. Die in Niedersachsen und Bremen transplantierten Organe werden über die Vermittlungsstelle Eurotransplant (Leiden) vermittelt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt eine Neuregelung bei Organspenden an. Danach sollen anders als heute grundsätzlich alle Volljährigen als Organspender gelten – bis auf Widerruf. Noch in diesem Jahr könnte der Bundestag darüber entscheiden.