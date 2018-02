Weil ist zufrieden mit 100 Tage Groko

Hannover Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigt sich nach den ersten 100 Tagen der neuen Landesregierung ausgesprochen zufrieden mit der Großen Koalition. Die rot-schwarze Landesregierung habe „intensiv und konzentriert ihre Aufgaben in Angriff genommen“, betonte Weil in seiner Regierungserklärung am Dienstag vor dem Landtag. „Es war alles in allem ein guter Start“, sagte Weil. Daran wollten SPD und CDU auch „in den nächsten Jahren anknüpfen“.

Die Opposition kritisierte dagegen die Groko als „Ansammlung von politischen Interessen ohne gemeinsame Ideen“, wie FDP-Chef Stefan Birkner sagte. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel klagte, dass Konflikte „mit Geld zugeschüttet“ würden.