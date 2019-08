Weil und Klingbeil wollen nicht an SPD-Spitze

Hannover Zwei weitere Absagen im Rennen um den SPD-Parteivorsitz: Weder Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (60) noch der ebenfalls aus Niedersachsen stammende SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (41) wollen für das Amt kandidieren. Dies wurde am Dienstag bekannt – nur wenige Tage, nachdem Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (59) seine Kandidatur im Duo mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (61) angekündigt hatte. Am Samstag will sich der Vorstand der Landes-SPD offiziell positionieren. Es ist zu erwarten, dass das Duo einen breiten Rückhalt bekommen wird.

Vizekanzler Olaf Scholz (61) wiederum will bei der Wahl zum SPD-Vorsitz zusammen mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Gey­witz (43) antreten, kündigte er am Dienstag an. „Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen“, erklärten beide am Dienstag in ihrer Bewerbung. Sie wollten „neue sozialdemokratische Antworten“ auf neue Zeiten finden.

Und es gibt noch einen neuen Kandidaten: der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner.