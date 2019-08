Weniger in Neubauten investiert

Hannover Die Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen ist beim Neubau hinter den eigenen Erwartungen geblieben. 2018 wurden 570 Millionen Euro in den Neubau investiert, ursprünglich geplant waren 725 Millionen Euro, wie der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) am Donnerstag in Hannover sagte. Dafür wurde mehr Geld für die Aufwertung des Bestands ausgegeben (639 Millionen Euro). Insgesamt gaben die 170 vdw-Mitgliedsunternehmen über 1,2 Milliarden Euro aus. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einer Steigerung auf rund 1,4 Milliarden Euro. Die vdw-Vorständin Susanne Schmitt hob die Bedeutung der Bestandssanierung hervor. „Mit der energetischen Sanierung tragen unsere Unternehmen wesentlich zum Klimaschutz bei.“ Viele Wohnungen würden so auch barrierefrei und seniorengerecht.