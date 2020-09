Weniger Delikte während Pandemie

Hannover Während der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist die Kriminalität in Niedersachsen deutlich zurückgegangen. „Das geht von Einbrüchen über Körperverletzungen bis zu Autodiebstählen“, sagte Friedo de Vries, Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), der Nachrichtenagentur dpa. Von Januar bis August gingen etwa 346 000 Strafanzeigen bei der niedersächsischen Polizei ein, das waren rund 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

In bestimmten Bereichen verzeichnen die Ermittler allerdings einen deutlichen Anstieg. So gab es beim Betrug mit sogenannten Fake-Shops im Internet in den ersten acht Monaten 2020 eine Zunahme von 354 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Darüber hinaus wurden ältere Menschen häufiger Opfer von Betrügern. Beim sogenannten Enkeltrick gab es einen Anstieg von 89 Prozent, bei falschen Polizeibeamten um knapp 31 Prozent.