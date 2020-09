Wespen haben Hochsaison

Hannover Die Wespen haben in Niedersachsen derzeit Hochsaison: Nach Einschätzung des Naturschutzbund (Nabu) sind in diesem Sommer zwar nicht mehr unterwegs als im vergangenen, das Jahr sei aber bisher gut für die Tiere gewesen. Der eher warme und wenig regenreiche Frühling habe gute Bedingungen geboten. „Im Moment ist die Hauptzeit der Wespen“, sagte Nabu-Sprecher Philip Foth. Die Völker hätten mit bis zu 1000 Tieren ihre maximale Größe erreicht. Der Nabu-Sprecher empfahl dringend, beim Kontakt Ruhe zu bewahren. Auf keinen Fall solle man bei ungebetenen Mitessern um sich schlagen oder versuchen, die Wespen wegzupusten. Das Kohlendioxid in der Atemluft sei ein Alarmsignal für die Tiere.